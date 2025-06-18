В Ростове с молотка за 3,2 млн пытаются продать имущество строительной компании

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На торгах будет реализовано имущество строительной организации из Ростова-на-Дону. Начальная цена лота – 3,2 миллиона рублей. Информация о предстоящем аукционе опубликована на специализированной онлайн-платформе, предназначенной для публикации сведений о банкротствах.Предметом продажи являются седельный тягач DAF алого оттенка и полуприцеп Schmitz, окрашенный в белый цвет. Общая установленная стоимость указанной техники оценивается в 3,2 миллиона рублей. Желающие принять участие в аукционе могут подать свои заявки до 28 июля включительно. Итоги торгов станут известны спустя двое суток после окончания периода приема заявок.Компания «Каскад», зарегистрированная в Ростове-на-Дону в феврале 2008 года, вела деятельность в сфере оптовой торговли строительными материалами. В ноябре 2022 года организация была признана банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности перед кредиторами.