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В Ростове с молотка за 3,2 млн пытаются продать имущество строительной компании

В Ростове с молотка за 3,2 млн пытаются продать имущество строительной компании

На торгах будет реализовано имущество строительной организации из Ростова-на-Дону. Начальная цена лота – 3,2 миллиона рублей. Информация о предстоящем аукционе опубликована на специализированной онлайн-платформе, предназначенной для публикации сведений о банкротствах.

Предметом продажи являются седельный тягач DAF алого оттенка и полуприцеп Schmitz, окрашенный в белый цвет. Общая установленная стоимость указанной техники оценивается в 3,2 миллиона рублей. Желающие принять участие в аукционе могут подать свои заявки до 28 июля включительно. Итоги торгов станут известны спустя двое суток после окончания периода приема заявок.

Компания «Каскад», зарегистрированная в Ростове-на-Дону в феврале 2008 года, вела деятельность в сфере оптовой торговли строительными материалами. В ноябре 2022 года организация была признана банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности перед кредиторами.
Фото: Нейросеть
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