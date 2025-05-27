С молотка за 3,1 млн пытаются продать грузовики и авто ростовской компании «Центр»

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В Ростове-на-Дону объявлена продажа имущества строительной фирмы ПМК «Центр» посредством торгов, стартовая цена – 3,1 миллиона рублей. Информация об этом аукционе опубликована в едином реестре сведений о банкротстве.В частности, на продажу выставлены два автокрана МКТ-25.3 2007 года выпуска (в разукомплектованном состоянии: отсутствуют колеса, коробка передач и передняя балка) и два грузовика КамАЗ 6520-63 2013 года выпуска (также без коробки передач, двигателя и колес). Подчеркивается, что данное имущество обременено залогом. Начальная стоимость этого лота – около 1,7 миллиона рублей.Отдельным лотом представлен еще один КамАЗ 6520-63 2013 года выпуска, неисправный и без коробки передач и двигателя. Этот грузовик также находится в залоге. Его начальная цена установлена в размере 345 тысяч рублей.На аукционе также представлены автомобили, принадлежавшие обанкротившейся компании. В частности, на торги выставлен ГАЗ-А21R32 2017 года выпуска, находящийся в залоге и не на ходу. Начальная цена «ГАЗели» – 960 тысяч рублей.Следующий лот – автомобиль «Форд Фокус» синего цвета 2008 года выпуска. Автомобиль неисправен, но не находится в залоге. Его стартовая цена – 187 тысяч рублей.Еще один лот – автобус ПАЗ-32053R светло-синего цвета, выпущенный в 2004 году. Транспортное средство не на ходу и не обременено залогом. Его начальная цена – 114,5 тысячи рублей.Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 2 июня по 10 июля. Итоги аукциона будут подведены на следующий день после завершения приема заявок.Уточняется, что ООО ПМК «Центр» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в июле 2014 года и занималось строительством жилых и нежилых зданий. Компания была признана банкротом в июле 2023 года.