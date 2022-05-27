В Ростове с 18 июня запретят проезд по 20-й Линии
В донской столице с 18 июня будет запрещен проезд по 20-й Линии. Информацию об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.
Из-за необходимости повысить показатели пропускной способности городские власти решили запретить проезд по улице 20-я Линия для автомобилистов.
При этом общественный транспорт может ездить по этой улице. Благодаря этому чиновники планируют увеличить скорость передвижения общественного транспорта. Многие автобусы едут через Нахичевань.