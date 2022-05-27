Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове с 18 июня запретят проезд по 20-й Линии

В Ростове с 18 июня запретят проезд по 20-й Линии
В донской столице с 18 июня будет запрещен проезд по 20-й Линии. Информацию об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.

Из-за необходимости повысить показатели пропускной способности городские власти решили запретить проезд по улице 20-я Линия для автомобилистов.

При этом общественный транспорт может ездить по этой улице. Благодаря этому чиновники планируют увеличить скорость передвижения общественного транспорта. Многие автобусы едут через Нахичевань.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.