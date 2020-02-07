В Ростове на проспекте Ворошиловском и нескольких улицах Западного ограничат движение



На нескольких улицах Западного микрорайона, а также на проспекте Ворошиловском в Ростове в феврале введут ограничение движения транспорта.



Так, с 13 февраля проезд будет ограничен в районе дома № 2/13 на улице Стабильной и на улице Мильчакова. Здесь будут проводить строительные работы. Ограничение вводится до 30 апреля на период въезда-выезда строительной техники.



С 13 февраля по 30 июня по этой же причине будет ограничено движение по правой полосе в районе дома № 53 по проспекту Ворошиловскому.



С 18 февраля запрещается остановка машин по адресу: улица Суворова, 28. Как пояснили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова, запрет вводится для увеличения пропускной способности участка дороги.



Кроме того, из-за продолжения реконструкции канализационного коллектора на улице Мясникова до 15 мая продлевается ограничение на следующих участках:

- улица Мясникова от 11-й Линии до 19-й Линии;

- от 5-й Линии до 11-й Линии (объезд по улицам Закруткина, 5-я Линия, 1-й Пролетарской).



Также с 15 февраля по 15 мая будет организовано одностороннее движение по 5-й Линии от Закруткина до 1-й Пролетарской.