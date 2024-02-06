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В Ростове с 16 февраля на месяц ограничат движение на 18-й Линии

В Ростове с 16 февраля на месяц ограничат движение на 18-й Линии
В Ростове ограничат движение транспорта на одной из улиц с 16 февраля. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Временные неудобства будут действовать с 16 февраля по 30 марта. Водители не смогут проехать по улице 18-я Линия на участке проспекта Шолохова до переулка Лечебного. Меры введут из-за строительства водопровода на участке.

Пока водителям необходимо заранее планировать свои маршруты и искать альтернативные пути для поездок.
Фото: Rostov.ru
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