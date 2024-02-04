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В Ростове с 15 февраля на пол года ограничат движение транспорта

В Ростове с 15 февраля на пол года ограничат движение транспорта
В Ростове-на-Дону с 15 февраля ограничат движение транспорта. Информацию об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Нововведения будут действовать с 15 февраля по 15 июля. Ограничения будут действовать по улице Пушкинской на участке от переулка Соборного до проспекта Буденновского. Также движение ограничено по переулку Соборному на участке от строения № 29 до улицы Пушкинской.

В этот период на Пушкинской 67/25 из-за строительства жилого дома будут проходить работы. Водителям придется искать объездные пути.
Фото: Rostov.ru
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