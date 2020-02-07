В Нахичевани в Ростове ограничат движение транспорта



В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городская администрация.



По департамента автомобильных дорог, с 15 февраля по 15 мая нельзя будет проехать по улице Мясникова на участке от 5-й Линии до 11-й Линии. Водителей просят планировать свой маршрут. Объехать участок можно будет по улицам Закруткина, 5-й Линии и 1-й Пролетарской.



Кроме того, по улице 5-я Линия на отрезке от Закруткина до 1-й Пролетарской в этот же период организуют одностороннее движение. Автомобилистам предстоит искать альтернативные пути следования.



Стоит отметить, что в Ростове с 13 февраля по 30 июня будет ограничено движение по правой полосе в районе дома № 53 по проспекту Ворошиловскому.