В Ростове с 6 февраля на месяц ограничат движение транспорта по Тургеневской

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В центре Ростова ограничат движение транспортных средств. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.С 6 февраля автомобилисты не смогут свободно проехать по улице Тургеневской. Проезжую часть перекроют на пересечении с переулком Островского, в районе дома № 18. Ограничения снимут после 6 марта.В течение месяца на данном участке будут идти работы, которые связаны с заменой и ремонтом труб. Водителям стоит заранее продумать пути объезда.Напомним, с 3 февраля в донской столице введут запрет на парковку транспорта в переулке Халтуринском, рядом с детским садом № 117.