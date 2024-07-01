В Ростове родители жалуются на детскую площадку, которая опасна для жизни

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону на улице Зорге, 70/1 родители жалуются на разрушенную детскую площадку. Об этом они сообщили в социальных сетях.Местные родители негодуют из-за детской площадки. Она полностью разрушена. Гуляющие на ней дети могут получить травмы.На территории нет целых качель: ступеньки сломаны, горка измазана в грязи, на земле растут сорняки, вокруг - мусор, и качели еле закреплены.Как сообщают местные, детям даже нет возможности выбрать другую площадку. Это единственная поблизости.