Ростовчане пожаловались на разбитую детскую площадку на Мильчакова

Фото: соцсети.

Жители Ростова пожаловались на плохое состояние детской площадки на улице Мильчакова. Кадрами местные жители поделились в социальных сетях 11 марта.В районе дома № 46 вместо детских качель и благоустроенной территории для малышей стоят напрочь разбитые горки и куча мусора. В таком удручающем состоянии игровая площадка уже не первый год. Местные жители жалуются, что в летнее время здесь собираются асоциальные личности, которые еще больше усугубляют состояние игровой площадки. Люди оставляют там пустые бутылки от алкоголя, выбрасывают использованные шприцы и всяческий мусор.Ранее Ростов.ру писал о еще одной «убитой» игровой площадке на Западном. Она расположена на улице Зорге 6/1, 8/2. Площадка была вся усыпана ветками и сухой травой.