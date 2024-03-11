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Ростовчане пожаловались на разбитую детскую площадку на Мильчакова

Ростовчане пожаловались на разбитую детскую площадку на Мильчакова
Жители Ростова пожаловались на плохое состояние детской площадки на улице Мильчакова. Кадрами местные жители поделились в социальных сетях 11 марта.

В районе дома № 46 вместо детских качель и благоустроенной территории для малышей стоят напрочь разбитые горки и куча мусора. В таком удручающем состоянии игровая площадка уже не первый год. Местные жители жалуются, что в летнее время здесь собираются асоциальные личности, которые еще больше усугубляют состояние игровой площадки. Люди оставляют там пустые бутылки от алкоголя, выбрасывают использованные шприцы и всяческий мусор.

Ранее Ростов.ру писал о еще одной «убитой» игровой площадке на Западном. Она расположена на улице Зорге 6/1, 8/2. Площадка была вся усыпана ветками и сухой травой.
Фото: соцсети.
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