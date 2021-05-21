В Ростове-на-Дону вторую неделю ищут пропавшего 16-летнего юношу

В Ростове-на-Дону пропал 16-летний парень. О местонахождении Владислава Донченко нет информации почти две недели.Юноша ушел из дома в Первомайском районе 12 мая, ничего не сказав взрослым. Подростка сразу объявили в розыск. Правоохранители обратились к СМИ, когда самостоятельные поиски не увенчались успехом.На вид пропавшему - 17-18 лет, рост - 168-170 сантиметров, глаза карие, волосы черные. В день исчезновения на нем были серая куртка, черная кофта, синие джинсы и серые кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба позвонить по номерам: 249-45-20, 254-28-11, 8-928-907-14-86, 8-918-508-58-09.