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В Ростове разыскивают без вести пропавшую пожилую женщину

В Ростове разыскивают без вести пропавшую пожилую женщину
В Ростове-на-Дону без вести пропала 79-летняя женщина. Людмила Ерошенко не выходит на связь с близкими с 3 августа.

Пенсионерка живет в одном из домов на проспекте Михаила Нагибина. В тот день около 7 часов она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родные тут же забили тревогу, так как бабушка не ориентируется в пространстве. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

У пропавшей темно-каштановые короткие волосы, светлые глаза, телосложение среднее. Рост Людмилы составляет 160 сантиметров. Последний раз ее видели в халате с рисунком из красно-белых цветочков и тапочках.

Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Ерошенко, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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