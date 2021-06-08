В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю девочку

В Белой Калитве без вести пропала 14-летняя девочка. Юлия Пономарева не выходит на связь с близкими третьи сутки.Вечером 8 июня жительница ЖК «Заречный» ушла из дома, расположенного на улице Машиностроителей, 16. С тех пор она так и не вернулась. Родные не смогли связаться с девочкой и написали заявление в полицию.На вид Юле - 15-16 лет. У нее карие глаза, темные волосы и плотное телосложение. Рост пропавшей составляет 155 сантиметров. Последний раз девочку видели в черной футболке с надписями на английском языке, серых штанах и черных кроссовках. С собой у подростка был черный рюкзак с изображением головы волка белого цвета.Если вы видели Юлю Пономареву или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 02; 2-53-90 или 6-93-18.