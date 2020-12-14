В Ростове разыскивают 64-летнюю женщину

В Ростове без вести пропала 64-летняя женщина. Последний раз Галину Шевелеву видели на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской 15 декабря около 16 часов.Женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи, поэтому, когда пропавшая к вечеру не вернулась домой, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. К поискам подключились местные СМИ.Рост Галины составляет 175 сантиметров. У женщины карие глаза, светлые волосы, телосложение худощавое. В день исчезновения она была одета в серые брюки и шапку, полушубок с капюшоном серебристого цвета, обута в черные короткие сапоги. С собой пропавшая носит визитку.Если вам известно что-либо о местонахождении Галины Шевелевой, просьба сообщить об этом по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.