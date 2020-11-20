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В Ростовской области разыскивают пропавшую 70-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают пропавшую 70-летнюю женщину
В донском регионе пропала без вести 70-летняя женщина. С 16 ноября о местонахождении Татьяны Асташовой (Савва) нет никакой информации.

Как стало известно Rostov.ru, женщина проживает в селе Золотаревка Семикаракорского района. В день исчезновения она не сообщила родным о своем длительном отсутствии, поэтому уже вечером они забили тревогу. Близкие Татьяны написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам, чтобы искать пропавшую вместе. СМИ также подключились к поиску.

На вид Татьяне – около 70 лет, у нее худощавое телосложение, рост - 155 сантиметров, волосы темные, с проседью, карие глаза. На ней были свитер, черные брюки, синяя болоньевая куртка и бежевая шапка. Обута пропавшая в черные сапоги.

Если у вас есть информация, где может находится Татьяна, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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