В Ростове разыскивают без вести пропавшую 65-летнюю женщину

В донской столице без вести пропала пенсионерка. Наталия Руднева перестала выходить на связь 5 октября.Женщина ушла из дома и не вернулась ни в этот, на на следующий день. Родственники забили тревогу и начали поиски. Когда самостоятельно ее найти не удалось, родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У Натальи голубые глаза, русые, с сединой, волосы до плеч и худощавое телосложение. Рост женщины составляет 170 сантиметров. В последний раз пенсионерку видели в синей куртке и черных штанах, она была обута в темные ботинки.Если вам известно местонахождение Натальи, позвоните по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.