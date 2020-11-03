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В Ростове разыскивают без вести пропавшую 65-летнюю женщину

В Ростове разыскивают без вести пропавшую 65-летнюю женщину
В донской столице без вести пропала пенсионерка. Наталия Руднева перестала выходить на связь 5 октября.

Женщина ушла из дома и не вернулась ни в этот, на на следующий день. Родственники забили тревогу и начали поиски. Когда самостоятельно ее найти не удалось, родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

У Натальи голубые глаза, русые, с сединой, волосы до плеч и худощавое телосложение. Рост женщины составляет 170 сантиметров. В последний раз пенсионерку видели в синей куртке и черных штанах, она была обута в темные ботинки.

Если вам известно местонахождение Натальи, позвоните по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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