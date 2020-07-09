Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове разыскивают 81-летнюю женщину

В Ростове разыскивают 81-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону без вести пропала 81-летняя женщина. О местонахождении Лидии Терновской нет информации с обеда 12 июля.

Известно, что женщина ушла из медучреждения в переулке Семашко около полудня. Медики не заметили, как она покинула территорию в неизвестном направлении. Ни вечером, ни ночью она не вернулась. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью в поисках пенсионерки к волонтерам.

На вид Лидии Терновской - около 80 лет, рост - 170 сантиметров, у нее среднее телосложение, волосы черные, с проседью, глаза карие. В день исчезновения на пенсионерке были светло-зеленый халат и желто-белый платок.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.