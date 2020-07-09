В Ростове разыскивают 81-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону без вести пропала 81-летняя женщина. О местонахождении Лидии Терновской нет информации с обеда 12 июля.Известно, что женщина ушла из медучреждения в переулке Семашко около полудня. Медики не заметили, как она покинула территорию в неизвестном направлении. Ни вечером, ни ночью она не вернулась. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью в поисках пенсионерки к волонтерам.На вид Лидии Терновской - около 80 лет, рост - 170 сантиметров, у нее среднее телосложение, волосы черные, с проседью, глаза карие. В день исчезновения на пенсионерке были светло-зеленый халат и желто-белый платок.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.