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В Ростове прогнозируют знойную неделю

В Ростове прогнозируют знойную неделю
В Ростове-на-Дону обещают сильную жару на рабочей неделе. О погоде с 12 по 16 июля рассказали донские синоптики.

В понедельник и вторник столбики термометров покажут +34 градуса днем и +22 - ночью. К середине недели температура вырастет до +36 и +23 градусов соответственно. Аналогичная жара ожидается в четверг и пятницу.

В течение недели обещают небольшой ветер северо-восточного направления. Сила его порывов не превысит пяти метров в секунду, а к вечеру 16-го числа и вовсе перейдет в полный штиль. Кроме того, в донской столице ожидается переменная облачность.

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