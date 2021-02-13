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В Ростове прогнозируют пасмурную морозную погоду

В Ростове прогнозируют пасмурную морозную погоду
Синоптики прогнозируют в донской столице пасмурную морозную погоду. Температура воздуха будет достигать -11 градусов ночью.

В понедельник, 15 февраля, столбики термометров днем покажут -6 градусов, а ночью опустятся до -10. На следующий день мороз усилится и достигнет -11 градусов. В среду погода будет аналогичной, а в четверг и пятницу потеплеет на несколько градусов. В эти дни днем будет -3 градуса, а к вечеру похолодает до -8.

К концу рабочей недели, в ночь на пятницу, в Ростове выпадет снег.

В течение недели ожидаются переменная облачность и небольшой ветер. Сила его порывов не превысит четырех метров в секунду.

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