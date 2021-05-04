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В Ростове к середине недели обещают потепление

В Ростове к середине недели обещают потепление
В Ростове-на-Дону к середине рабочей недели прогнозируют потепление. О погоде с 11 по 14 мая рассказали донские синоптики.

Во вторник в донской столице будет еще прохладно. Днем столбики термометров покажут +12 градусов, а ночью – +8. В течение дня обещают дожди и юго-восточный ветер.

На следующий день, 12 мая, в городе потеплеет до +19 градусов. Осадки пройдут только в первой половине дня. В четверг воздух прогреется до +26, а в пятницу ожидается самый теплый день на этой неделе. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов днем. Ночью похолодает до +15.

Всю неделю ожидается пасмурная погода, по ночам - небольшие прояснения. Небольшой ветер не превысит 3-4 метров в секунду. Исключение составит только 11 мая. В этот день в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Ливни с грозой и шквалистый ветер до 23 метров в секунду (83 километров в час) возможны и в донской столице.

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