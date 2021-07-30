Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове прогнозируют жару и небольшой дождь

В Ростове прогнозируют жару и небольшой дождь

В Ростове прогнозируют жару и небольшой дождь. Об этом рассказали в Росгидрометцентре 2 августа.

В понедельник в первой половине дня ожидается небольшая облачность. Ветер не превысит трёх метров в секунду. Однако после обеда знойное солнце выглянет из-за туч, и температура поднимется до +35 градусов.

Жара продлится до среды. В середине недели обещают небольшие осадки до обеда. После на небе останутся маленькие тучи. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов, а облачность сохранится в Ростове до пятницы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.