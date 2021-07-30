В Ростове прогнозируют жару и небольшой дождь. Об этом рассказали в Росгидрометцентре 2 августа.В понедельник в первой половине дня ожидается небольшая облачность. Ветер не превысит трёх метров в секунду. Однако после обеда знойное солнце выглянет из-за туч, и температура поднимется до +35 градусов.Жара продлится до среды. В середине недели обещают небольшие осадки до обеда. После на небе останутся маленькие тучи. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов, а облачность сохранится в Ростове до пятницы.