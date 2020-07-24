Рабочая неделя в Ростове будет жаркой с небольшой облачностью и осадками

В донской столице на рабочей неделе обещают жаркую погоду, несмотря на облачность и осадки. Прогноз с 27 до 31 июля сообщили в Ростовском отделении гидрометцентра.Так, понедельник, 27 июля, будет дождливым. Температура поднимется до +29 градусов, ночью понизится до +19. Ветер будет восточный, 6 метров в секунду.Во вторник, 28 июля, днём воздух прогреется до +31 градуса жары, ночью столбики термометров покажут отметку +21. Небольшие осадки будут на протяжении всего дня. Сила ветра останется такой же, как в понедельник.В среду, 29 июля, на небе сквозь облака покажется солнце. Дневная температура достигнет +32 градусов, ночью понизится до +19. Восточный ветер будет дуть с силой 3 метра в секунду.Четверг и пятница обещают быть самыми жаркими. Днем воздух прогреется до +35 градусов. Ночью температура достигнет +20. 30 июля северо-восточный ветер будет легким, до 2 метров в секунду, пятница ожидается безветренной. Осадков больше не прогнозируют, но облачность сохранится в течение всей недели.