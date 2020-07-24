Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Рабочая неделя в Ростове будет жаркой с небольшой облачностью и осадками

Рабочая неделя в Ростове будет жаркой с небольшой облачностью и осадками

В донской столице на рабочей неделе обещают жаркую погоду, несмотря на облачность и осадки. Прогноз с 27 до 31 июля сообщили в Ростовском отделении гидрометцентра.

Так, понедельник, 27 июля, будет дождливым. Температура поднимется до +29 градусов, ночью понизится до +19. Ветер будет восточный, 6 метров в секунду.

Во вторник, 28 июля, днём воздух прогреется до +31 градуса жары, ночью столбики термометров покажут отметку +21. Небольшие осадки будут на протяжении всего дня. Сила ветра останется такой же, как в понедельник.

В среду, 29 июля, на небе сквозь облака покажется солнце. Дневная температура достигнет +32 градусов, ночью понизится до +19. Восточный ветер будет дуть с силой 3 метра в секунду.

Четверг и пятница обещают быть самыми жаркими. Днем воздух прогреется до +35 градусов. Ночью температура достигнет +20. 30 июля северо-восточный ветер будет легким, до 2 метров в секунду, пятница ожидается безветренной. Осадков больше не прогнозируют, но облачность сохранится в течение всей недели.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.