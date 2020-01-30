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В Ростове прогнозируют снег в первую рабочую неделю февраля

В Ростове прогнозируют снег в первую рабочую неделю февраля
Пасмурную и прохладную погоду в Ростове-на-Дону прогнозируют в первую рабочую неделю февраля. По данным Ростовского гидрометцентра, ближе к выходным в городе ожидается снег.

Утром и днём 3 февраля температура - от +6 до +8 градусов. Целые сутки будет идти дождь. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, сила ветра может достигнуть 25 метров в секунду.

Во вторник похолодает на несколько градусов. Столбики термометров опустятся до отметок +3...+1. Осадков не будет, при этом небо затянет тучами.

Дождь снова обрушится на город в среду, 5 февраля. Утром он будет идти вперемешку со снегом. Температура, согласно прогнозу, будет +1...+4 градуса.

В четверг столбики термометров поднимутся до отметки +6 градусов. С утра до вечера синоптики обещают дождь, который прекратится только ночью.

В пятницу, 7 февраля, температура опустится на пару градусов ниже нуля. Вечером пойдет снег.

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