В последние выходные декабря в Ростове прогнозируют дождь и мокрый снег



В Ростовском гидрометцентре рассказали, какая погода ждёт дончан в последние выходные декабря.



Ночью и в первую половину дня 28 декабря прогнозируют туман. Температура днём — от +4 до +6 градусов. Ветер юго-западный, силой 3-8 метров в секунду. На небе будет облачно, с прояснениями.



В воскресенье, 29 декабря, похолодает на несколько градусов. Ночью термометр покажет от -1 до +1 градуса, - днём — от +1 до +3. Ветер усилится до 12 метров в секунду.



По области ожидаются дождь и голодёд. Температура ночью — 0...+5 градусов, при прояснениях — до -5 градусов. Днём по югу столбики термометров поднимутся до +9 градусов.



В воскресенье прогнозируют дождь и мокрый снег. Днём — без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер обещают юго-западный и северо-восточный с силой от 7 до 12 метров в секунду. Ночью градусник покажет -3...+2 градуса, при прояснениях — до -7. Днём согласно прогнозу будет -2...+3 градуса.