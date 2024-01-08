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В Ростове посреди тротуара в Военведе провалился асфальт

В Ростове посреди тротуара в Военведе провалился асфальт
В Ростове-на-Дону местные жители пожаловались на провал асфальта посреди тротуара. По словам горожан, опасный участок появился 7 января недалеко от аптеки на улице Таганрогской, 116Г.

Покрытие рухнуло под землю в районе ТРЦ «7 Ветров». Прохожие не решались близко подходить к яме: куски асфальта продолжали падать вниз. За сутки размер провала увеличился практически вдвое.

Утром 8 января горожане увидели на месте ЧП коммунальщиков. Сотрудники водоканала оградили его сигнальной лентой.
Фото: соцсети.
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