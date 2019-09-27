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В Ростове в жилом доме под лестничным пролетом образовался провал

В Ростове в жилом доме под лестничным пролетом образовался провал
Огромный провал образовался под лестницей в жилом доме в Ростове. Происшествие случилось 1 октября в переулке Братском.

По данным городского управления ГО ЧС, в подвале жилого дома под лестницей просел грунт. Размер провала достиг больше одного метра. На место ЧП прибыли спасатели ,которые провели разведку и сделали несколько фотографий.

В администрации Ленинского района, на балансе которого находится этот дом, сообщили, что меры по устранению аварийной ситуации обсудят на специально созданной комиссии. Вместе со специалистами ГО и ЧС они будут решать вопрос об устранении происшествия.

К счастью, в провал никто не угодил и никто не пострадал.

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