В Ростове в жилом доме под лестничным пролетом образовался провал



Огромный провал образовался под лестницей в жилом доме в Ростове. Происшествие случилось 1 октября в переулке Братском.



По данным городского управления ГО ЧС, в подвале жилого дома под лестницей просел грунт. Размер провала достиг больше одного метра. На место ЧП прибыли спасатели ,которые провели разведку и сделали несколько фотографий.



В администрации Ленинского района, на балансе которого находится этот дом, сообщили, что меры по устранению аварийной ситуации обсудят на специально созданной комиссии. Вместе со специалистами ГО и ЧС они будут решать вопрос об устранении происшествия.



К счастью, в провал никто не угодил и никто не пострадал.

