В Ростове потеплеет до +21 градуса на новой рабочей неделе

Фото: ростов.ру

В Ростове на новой рабочей неделе потеплеет до +21 градуса. Об этом сообщили специалисты Гисметео.Погода в период с 12 по 14 мая останется стабильной. Днем температура поднимется до +19 градусов, а ночью опустится до +9. Ожидается переменная облачность, без осадков.В четверг, 15 мая, начнутся дожди. Днем температура составит около +18 градусов, а ночью - около +9.Последний рабочий день станет самым теплым. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью температура будет около +9.Скорость ветра не превысит 8–9 метров в секунду.