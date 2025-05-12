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В Ростове потеплеет до +21 градуса на новой рабочей неделе

В Ростове потеплеет до +21 градуса на новой рабочей неделе
В Ростове на новой рабочей неделе потеплеет до +21 градуса. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

Погода в период с 12 по 14 мая останется стабильной. Днем температура поднимется до +19 градусов, а ночью опустится до +9. Ожидается переменная облачность, без осадков.  

В четверг, 15 мая, начнутся дожди. Днем температура составит около +18 градусов, а ночью - около +9.  

Последний рабочий день станет самым теплым. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью температура будет около +9.  

Скорость ветра не превысит 8–9 метров в секунду.
Фото: ростов.ру
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