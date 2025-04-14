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Потепление до +21 градуса прогнозируют на новой рабочей неделе в Ростове

Потепление до +21 градуса прогнозируют на новой рабочей неделе в Ростове
На новой рабочей неделе в Ростове ожидается до +21 градуса. Это следует из данных Гидрометцентра.

В понедельник, 14 апреля, небо будет ясным. Днём температура поднимется до +16 градусов. Ночью она опустится до +6 градусов.

Во вторник, 15 апреля, днем потеплеет до +18 градусов, а ночью температура будет около +8 градусов.

В среду, 16 апреля, ожидается облачная погода, но днем воздух прогреется до +19 градусов. Ночью температура составит около +7 градусов.

В четверг, 17 апреля, погода будет аналогичной.

В пятницу, 18 апреля, температура поднимется до +21 градуса днём, а ночью опустится до +9 градусов.

На протяжении всей недели возможны порывы ветра до 9 метров в секунду.
Фото: Дондей
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