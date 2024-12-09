На новой рабочей неделе в Ростове обещают мокрый снег

Фото: ростов.ру

В Ростове на предстоящей рабочей неделе ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега. Прогноз погоды с 9 по 13 декабря предоставили специалисты «Гисметео».В первый день недели, 9 декабря, днем температура воздуха составит +2 градуса, а ночью опустится до 0 градусов. На следующий день, во вторник, днем потеплеет до +4 градусов, и пойдет мокрый снег. После захода солнца температура снизится до +2 градусов.В среду, 11 декабря, ожидается повышение температуры до +6 градусов. Синоптики прогнозируют дождливую погоду и +4 градуса ночью. В четверг дождь сменится мокрым снегом. Температура воздуха днем поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до +1 градуса.В пятницу, 13 декабря, ожидается похолодание до 0 градусов, а ночью термометры покажут -3 градуса.