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На новой рабочей неделе в Ростове обещают мокрый снег

На новой рабочей неделе в Ростове обещают мокрый снег
В Ростове на предстоящей рабочей неделе ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега. Прогноз погоды с 9 по 13 декабря предоставили специалисты «Гисметео».

В первый день недели, 9 декабря, днем температура воздуха составит +2 градуса, а ночью опустится до 0 градусов. На следующий день, во вторник, днем потеплеет до +4 градусов, и пойдет мокрый снег. После захода солнца температура снизится до +2 градусов.

В среду, 11 декабря, ожидается повышение температуры до +6 градусов. Синоптики прогнозируют дождливую погоду и +4 градуса ночью. В четверг дождь сменится мокрым снегом. Температура воздуха днем поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до +1 градуса.

В пятницу, 13 декабря, ожидается похолодание до 0 градусов, а ночью термометры покажут -3 градуса. 
Фото: ростов.ру
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