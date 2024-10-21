На новой рабочей неделе в Ростове потеплеет до +15 градусов

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе ожидается солнечная погода. О прогнозе с 21 по 25 октября рассказали в региональном Гидрометцентре.В понедельник, 21 октября, ожидается дождь, температура воздуха днем составит +9 градусов. Ночью температура опустится до +6.Во вторник, 22 октября, в городе станет теплее, температура поднимется до +12 градусов. На протяжении всей оставшейся недели синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Ночью температура воздуха снова опустится до +6 градусов.В среду, 23 октября, по прогнозам специалистов, будет самый теплый день. Столбики термометров достигнут отметки +15 градусов, а ночью температура составит +8 градусов.В четверг, 24 октября, температура днем составит +13 градусов, а ночью будет +9 градусов. В пятницу, 25 октября, похолодает до +10 градусов, а ночью температура опустится до +6 градусов.