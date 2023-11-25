Госэкспертиза одобрила снос старинного дома в Нахичевани

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Государственная экспертиза дала положительное заключение на снос еще одного старинного дома в Ростове. Об этом 24 ноября сообщается на сайте ЕГРЗ.Здание располагается по адресу: 15-я Линия, дом № 19. С 2011 года дом признан аварийным. Старинное здание не было признано объектом культурного наследия, что дает возможность законно его снести и выставить землю на продажу.Управление ЖКХ Пролетарского района Ростова-на-Дону - заказчик государственной экспертизы на разрешение снести дом. Госэкспертиза дала положительное заключение на снос дома 24 ноября 2023 года.