В Ростове снесут многоквартирный дом, построенный больше 100 лет назад

Многоквартирное здание 1917 года снесут в центре донской столице. Соответствующий документ появился на сайте городской администрации.Так, жилой дом, расположенный на улице Красных Зорь, 154, на Театральном спуске, признали аварийным. Все дело в том, что здание было повреждено во время пожара в 2017 году. Спустя три года администрация решила снести участок, изымая четыре жилых помещений. После этого проведут независимую оценку и предложат цены выкупа.Стоит отметить, что данный двухэтажный дом был построен в 1917 году и его сразу начали заселять жильцы. Площадь участка составляет 447 квадратных метра.Администрация также сообщает, что если собственники помещений откажутся съезжать, то на них будет подан иск.