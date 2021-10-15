В Ростове планируют сократить маршрут № 63

Фото: Ростовский городской транспорт.

В Ростове-на-Дону перевозчик АО «АТП-5» предлагает сократить автобусный маршрут № 63 Сельмаш – Институт сервиса, убрав из схемы его движения две остановки: «Геофизиков» и «Аксайский мост». Тогда конечной остановкой транспорта станет Александровка.Это необходимо, так как на участке от проспекта 40-летия Победы, 310 до улицы Петрожицкого, 2а пассажиропоток неустойчивый. Соответственно, автобусы задерживаются, интервал их движения увеличивается.В комментариях под инициативой на портале «Активный ростовчанин» горожане против предложения перевозчика. Люди считают, что маршрут нужно, наоборот, продлить до кирпичного завода, а не сокращать.