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В Ростове планируют сократить маршрут № 63

В Ростове планируют сократить маршрут № 63
Фото: Ростовский городской транспорт.

В Ростове-на-Дону перевозчик АО «АТП-5» предлагает сократить автобусный маршрут № 63 Сельмаш – Институт сервиса, убрав из схемы его движения две остановки: «Геофизиков» и «Аксайский мост». Тогда конечной остановкой транспорта станет Александровка.

Это необходимо, так как на участке от проспекта 40-летия Победы, 310 до улицы Петрожицкого, 2а пассажиропоток неустойчивый. Соответственно, автобусы задерживаются, интервал их движения увеличивается.

В комментариях под инициативой на портале «Активный ростовчанин» горожане против предложения перевозчика. Люди считают, что маршрут нужно, наоборот, продлить до кирпичного завода, а не сокращать.
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