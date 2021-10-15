В Ростове планируют сократить маршрут № 63
Фото: Ростовский городской транспорт.
В Ростове-на-Дону перевозчик АО «АТП-5» предлагает сократить автобусный маршрут № 63 Сельмаш – Институт сервиса, убрав из схемы его движения две остановки: «Геофизиков» и «Аксайский мост». Тогда конечной остановкой транспорта станет Александровка.
Это необходимо, так как на участке от проспекта 40-летия Победы, 310 до улицы Петрожицкого, 2а пассажиропоток неустойчивый. Соответственно, автобусы задерживаются, интервал их движения увеличивается.
В комментариях под инициативой на портале «Активный ростовчанин» горожане против предложения перевозчика. Люди считают, что маршрут нужно, наоборот, продлить до кирпичного завода, а не сокращать.