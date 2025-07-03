На СВО ушел оправданный за убийство экс-депутат из Ростовской области

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Депутат из Ростовской области, ранее оправданный по обвинениям в убийстве и распространении наркотических веществ, отправился в зону проведения СВО. Об этом сообщил новостной портал DonDay, ссылаясь на конфиденциальный источник.Речь идет о получившем широкую огласку деле Аршака Бардахчияна, экс-депутата Собрания депутатов Чалтырского сельского поселения. Инцидент, послуживший началом разбирательств, произошел в 2020 году, когда в Чалтыре был обнаружен убитым 37-летний предприниматель Владислав Богданов. Вскоре в качестве подозреваемого задержали Аршака Бардахчияна, который категорически отрицал свою причастность к преступлению.В ходе судебного процесса возникли сложности, связанные с юрисдикцией суда, рассматривавшего дело. Кроме того, значительная часть присяжных заседателей оказалась знакома с обвиняемым, что привело к неоднократной смене состава коллегии и, как следствие, к затягиванию процесса на полтора года.В конечном итоге Новошахтинский районный суд вынес оправдательный приговор. Присяжные, проанализировав представленные доказательства, сочли их недостаточно убедительными для признания бывшего депутата виновным.Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию в вышестоящий суд. Однако дальнейшее рассмотрение дела стало невозможным в связи с тем, что оправданный экс-депутат заключил контракт с Министерством обороны и отправился для участия в специальной военной операции.