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На СВО ушел оправданный за убийство экс-депутат из Ростовской области

На СВО ушел оправданный за убийство экс-депутат из Ростовской области

Депутат из Ростовской области, ранее оправданный по обвинениям в убийстве и распространении наркотических веществ, отправился в зону проведения СВО. Об этом сообщил новостной портал DonDay, ссылаясь на конфиденциальный источник.

Речь идет о получившем широкую огласку деле Аршака Бардахчияна, экс-депутата Собрания депутатов Чалтырского сельского поселения. Инцидент, послуживший началом разбирательств, произошел в 2020 году, когда в Чалтыре был обнаружен убитым 37-летний предприниматель Владислав Богданов. Вскоре в качестве подозреваемого задержали Аршака Бардахчияна, который категорически отрицал свою причастность к преступлению.

В ходе судебного процесса возникли сложности, связанные с юрисдикцией суда, рассматривавшего дело. Кроме того, значительная часть присяжных заседателей оказалась знакома с обвиняемым, что привело к неоднократной смене состава коллегии и, как следствие, к затягиванию процесса на полтора года.

В конечном итоге Новошахтинский районный суд вынес оправдательный приговор. Присяжные, проанализировав представленные доказательства, сочли их недостаточно убедительными для признания бывшего депутата виновным.

Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию в вышестоящий суд. Однако дальнейшее рассмотрение дела стало невозможным в связи с тем, что оправданный экс-депутат заключил контракт с Министерством обороны и отправился для участия в специальной военной операции.
Фото: Соцсети
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