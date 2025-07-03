В Красном Сулине мужчина попал в больницу, когда пытался «разрулить» конфликт

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В Красном Сулине мужчина попал в больницу после конфликта с другом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.По информации полиции, 25-летний местный житель получил звонок от друга с просьбой помочь разобраться в споре. Молодой человек приехал на место и увидел, что его друг и другие мужчины спорят.Пытаясь выяснить причину ссоры, он вступил в разговор, но один из мужчин начал оскорблять его друга. Словесная перепалка быстро переросла в драку, во время которой 40-летний участник конфликта несколько раз ударил парня по лицу.Мужчину госпитализировали. Подозреваемого задержали 28 июня. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он находится под стражей.