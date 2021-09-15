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В Ростове не нашли перевозчика на маршрут №14

В Ростове не нашли перевозчика на маршрут №14

В Ростове-на-Дону не удалось найти перевозчика, который бы захотел обслуживать автобусный маршрут №14. В конкурсе не появилось ни одного участника, поэтому торги были признаны несостоявшимися.

Автобус №14 перевозил пассажиров с Военведа до Александровки (поселок Кирпичный - «Болгарстрой» - поселок Кирпичный). Жители отмечают, что ходил он редко, но спросом пользовался. В основном поток людей ехал до центра города.Однако власти не смогли найти даже временного перевозчика.

Тогда жители выступили с инициативой и предложили сократить маршрут, чтобы транспорт ходил чаще, но от Военведа до площади Карла Маркса, которая стала бы его конченой остановкой. Однако тогда перевозчики вовсе от него отказались по непонятным причинам.
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