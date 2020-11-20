С нового года Ростов и Батайск свяжет новый автобусный маршрут

В начале января Ростов и Батайск свяжет новый автобусный маршрут №213. Точкой отправления станет микрорайон Авиагородок. Транспорт проедет остановки «Микрорайон Солнечный», «Соленое озеро» и по Ворошилосвскому мосту прибудет на улицу Станиславского. О новом маршруте сообщило региональное правительство 24 ноября.Маршрут будет обслуживать перевозчик «Батайское АТП-1». До Чемпионата мира по футболу-2018 между донской столицей и Батайском уже пролегал аналогичный маршрут. Схему движения общественного транспорта пришлось изменить в связи с проведением реконструкции Ворошиловского моста и улицы Станиславского, а также строительством многоуровневой развязки у ТРЦ Мегамаг. Так, конечной остановкой маршрута стала Привокзальная площадь Ростова.Батайск и донскую столицу также связывают маршруты №202, 203, 211 и 214. При этом последние два из них следуют через Ворошиловский мост и прибывают на Станиславского, как и новый маршрут.