Ростовчанин предложил продлить маршрут автобуса № 3 до ЖК «Платовский»

Житель донской столицы предложил продлить маршрут автобуса № 3 до ЖК «Платовский». Инициативу Алексей Крайнюк опубликовал 3 августа на городском сервисе «Активный ростовчанин».Начальной точкой автобусного маршрута является Главный ж/д вокзал. Схема движения транспорта охватывает Пригородный ж/д вокзал, улицу Большую Садовую, Театральную площадь, Советскую улицу, площадь Карла Маркса и другие центральные улицы. Доезжают автобусы до остановки «Лесничество» в Первомайском районе.- Предлагаю перенести конечную остановку маршрута № 3 до ЖК «Платовский», - написал автор.Так, предлагаемый маршрут длиннее на шесть километров и дольше на 12 минут.Против предложения уже проголосовали четыре человека. Чтобы инициативу рассмотрела администрация, необходимо набрать 500 «за» и «против».