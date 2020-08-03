Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин предложил продлить маршрут автобуса № 3 до ЖК «Платовский»

Ростовчанин предложил продлить маршрут автобуса № 3 до ЖК «Платовский»
Житель донской столицы предложил продлить маршрут автобуса № 3 до ЖК «Платовский». Инициативу Алексей Крайнюк опубликовал 3 августа на городском сервисе «Активный ростовчанин».

Начальной точкой автобусного маршрута является Главный ж/д вокзал. Схема движения транспорта охватывает Пригородный ж/д вокзал, улицу Большую Садовую, Театральную площадь, Советскую улицу, площадь Карла Маркса и другие центральные улицы. Доезжают автобусы до остановки «Лесничество» в Первомайском районе.

- Предлагаю перенести конечную остановку маршрута № 3 до ЖК «Платовский», - написал автор.

Так, предлагаемый маршрут длиннее на шесть километров и дольше на 12 минут.

Против предложения уже проголосовали четыре человека. Чтобы инициативу рассмотрела администрация, необходимо набрать 500 «за» и «против».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.