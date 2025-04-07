В Ростове глава региона поручил начать строительные работы парка «Дружба» в 2026 году

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В Ростове строительные работы в парке «Дружба» стартуют в 2026 году. Это сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Ремонт парка начался в 2022 году. На его благоустройство выделили 562 миллиона рублей. Подрядчиком стало ООО «Автомагистраль СК». Компания должна была создать инженерные сети, тротуары, площадки и другие объекты. Однако спустя три года проект не был завершен. Подрядчик выполнил работы только на 50% и просрочил сдачу на полгода.Арбитражный суд наложил арест на счета компании. Она задолжала администрации города около 225 миллионов рублей.Глава региона отметил, что проектную документацию придется переделать. В ней не были учтены важные аспекты: укрепление береговой линии и электроснабжение. Подрядчик, вероятно, предполагал, что горожане будут освещать парк фонариками ночью. Также отсутствовал план строительства площадок для мероприятий и другие необходимые элементы.Новая проектно-сметная документация будет готова к концу года, а строительные работы начнутся в 2026 году.Кроме того, в Советском районе отремонтируют парк «Сказка», а в Железнодорожном районе — Пионерский сквер.