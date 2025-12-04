Новости
Чудовищная автомобильная пробка сковала трассу М-4 «Дон» вблизи города Шахты

В районе города Шахты на трассе М-4 «Дон» образовался колоссальный затор. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на участке федеральной трассы, охватывающем километры с 1013-го по 1025-й.

Как сообщили в областной дорожной полиции, причиной транспортного коллапса стала неисправность мотора грузового авто на 1017-м километре автомагистрали. Из-за сломавшегося большегруза оказалась перекрыта крайняя правая полоса. Длина пробки в этом месте составляет около четырех километров.

Дорожная ситуация в Октябрьском районе осложняется ведущимися ремонтными работами. Общая протяжённость автомобильной пробки – более 12 километров.

Водителям рекомендуется учитывать сложившиеся дорожные условия при планировании поездки и выбирать альтернативные маршруты.
Фото: Яндекс.Карты
