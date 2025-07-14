Новый плоскостной фонтан обустроят в Каменске-Шахтинском

Фото: Правительство Ростовской области

Глава региона Юрий Слюсарь посетил Каменск-Шахтинский и встретился с горожанами, которые выступили с инициативой благоустроить площадь и восстановить фонтан у ДК им. Гагарина на центральном городском бульваре. Встреча состоялась 11 июля.Юрий Слюсарь поддержал инициативу по благоустройству общественной территории и восстановлению неработающего фонтана. Новый плоскостной фонтан создадут по программе «Формирование современной городской среды». Администрация города должна подготовить дизайн-проект, учитывая пожелания местных жителей. На его реализацию выделено 35 миллионов рублей.Врио губернатора посетил обновленный парк Победы в Каменске-Шахтинском. Парк украшают новые дорожки, лавочки, освещение и мемориал в честь участников СВО.Благоустройство еще продолжается: рабочие укрепляют склоны, обустраивают спортивные и детские площадки. Участие компании «Технодинамика» в обновлении парка глава региона назвал примером социальной ответственности бизнеса.Кроме того, новые зеленые насаждения появятся в нижней части парка, где расположены спортивные площадки.Глава региона на встрече рассказал о решении и ряда других вопросов.К концу сентября вокруг детского сада № 32 установят ограждение. В октябре завершат тротуар по улице Крупской, ведущий к детсаду № 37. А в гимназии № 12 проводят капремонт. Работы планируют завершить к новому учебному году.Обновляют стадион «Прогресс». Уже убрали аварийные объекты, сделали основание футбольного поля, беговых дорожек и зоны для прыжков в длину. Их монтаж планируют завершить в 2025 году. В следующем году планируют восстановить две трибуны и ограждения стадиона. Рассматривают строительство ФОКа с административными и техническими помещениями на территории стадиона.В 2026 году завершат ремонт ветки городского канализационного коллектора на улице Ворошилова. А в 2026-м построят новый водопровод в микрорайоне Заводском, на улице Шолохова. На эти цели из областного бюджета выделят 9 миллионов рублей.В 2026 году два километра дороги на улице Ленина будут отремонтированы. На обновление кольцевой развязки на улице Профильной направят более 9 миллионов рублей. Планируется завершить работы до конца года.Юрий Слюсарь также поддержал идею представителя городского отделения Российского военно-исторического общества об установке памятных знаков – триптиха 5-му гвардейскому казачьему корпусу и казачьему офицеру и поэту Николаю Туроверову.