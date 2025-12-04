Новости
Еще одна жительница Ростовской области погибла 3 декабря при пожаре

В результате пожара в частном домовладении на улице Ярошенко в Шахтах погибла женщина. Трагедия произошла 3 декабря.

Соседи стали свидетелями пожара, заметив интенсивный черный дым и бушующее пламя, выходящее из окон. К моменту прибытия пожарных служб огонь охватил значительную площадь – около 60 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли три пожарных расчета, в общей сложности девять спасателей. Во время тушения пожара в доме было найдено тело 63-летней женщины, хозяйки жилища. В настоящее время ведется расследование, чтобы установить причины возникновения пожара и обстоятельства смерти женщины.

Следует упомянуть, что в этот же день в Багаевском районе в пожаре погибли два человека.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
