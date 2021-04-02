В Ростове отремонтируют дорогу на переулке Семашко за 7,5 миллионов рублей
Ростовская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который займётся ремонтом проезжей части на переулке Семашко. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 5 апреля.
Согласно документам, стоимость ремонтных работ составит в целом 7 552 107 рублей. Большую часть денег выделят из федерального и областного бюджетов, а около 37 тысяч добавит город.
Выигравшая аукцион подрядная организация должна будет до 1 сентября 2021 года выполнить ряд работ на проезжей части Семашко от улицы Горького до Московской. Так, дорожники положат новые люки, установят специальные сооружения для водоотведения, поменяют тротуарную плитку и бордюрные камни, заменят асфальтное и бетонное покрытие.
Подведение итогов конкурса состоится 16 апреля. В течение пару дней подрядчики заключат с ростовской дирекцией договор и приступят к ремонту.
Отметим, во время непогоды переулок Семашко постоянно затапливает. Бурлящие потоки воды текут по улице прямо к набережной Дона. Из-за этого дорога очень быстро приходит в негодность. Кроме того, как показывает практика, несколько раз в месяц на Семашко перекапывают тротуары и проезжую часть в связи с коммунальными авариями. После устранения неполадок дыры латают или просто засыпают песком.