В Ростове отремонтируют дорогу на площади Советов за 19,5 миллиона рублей

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В Ростове ищут подрядчика для ремонта дороги на площади Страны Советов. Стоимость контракта — 19,5 миллиона, а средства выделят из городского бюджета. Информация об этом появилась 14 июня на сайте госзакупок.Площадь Страны Советов расположена на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой. Рядом находится здание правительства Ростовской области.Заказчиком выступает «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Компания выставила тендер на сайт 14 июня, а победителя объявит уже 4 июля. Чтобы принять участие, участникам необходимо подать заявку до конца июня.После подписания всех документов подрядчик должен будет приступить к работе в течение семи дней и завершить её не позднее 25 февраля 2025 года.Согласно документации, работы будут проводиться на транспортной дороге. Конкретная улица и участок не указаны.