В Ростове огромные деревья на Ленина могут упасть на многоэтажку

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону аварийные растения на Ленина могут упасть на крышу жилого дома. Снимки с места горожане разместили 19 июня в соцсетях.На кадрах видно, что возле дома № 93/3 растет ветхое дерево. Оно наклонилось настолько, что в любой момент может упасть на дом. Недалеко от двора находится администрация Октябрьского района.- Никто не принимает меры и бездействует по вопросу ликвидации деревьев, угрожающих жизни и безопасности людей, многоквартирному дому и машинам. Ветер уже поломал деревья, - добавили пользователи в соцсетях.Несмотря на постоянные жалобы в администрацию, помощи жители не получили. Не исключено, что при сильном ветре дерево все же упадет на дом или пешеходов.