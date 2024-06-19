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В Ростове огромные деревья на Ленина могут упасть на многоэтажку

В Ростове огромные деревья на Ленина могут упасть на многоэтажку
В Ростове-на-Дону аварийные растения на Ленина могут упасть на крышу жилого дома. Снимки с места горожане разместили 19 июня в соцсетях.

На кадрах видно, что возле дома № 93/3 растет ветхое дерево. Оно наклонилось настолько, что в любой момент может упасть на дом. Недалеко от двора находится администрация Октябрьского района.

- Никто не принимает меры и бездействует по вопросу ликвидации деревьев, угрожающих жизни и безопасности людей, многоквартирному дому и машинам. Ветер уже поломал деревья, - добавили пользователи в соцсетях.

Несмотря на постоянные жалобы в администрацию, помощи жители не получили. Не исключено, что при сильном ветре дерево все же упадет на дом или пешеходов.
Фото: СоцСети
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