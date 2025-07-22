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В Ростовской области в аварии пострадал мальчик на электросамокате

В Ростовской области в аварии пострадал мальчик на электросамокате
В Неклиновском районе Ростовской области в ДТП пострадал 11-летний мальчик на электросамокате. Происшествие случилось 22 июля в селе Новобессергеневка.

Примерно в 11 часов утра водитель автомобиля «Лифан» ехал по улице Транспортная. Он повернул налево на улицу Коминтерна. По предварительным данным, автомобилист не уступил дорогу мальчику, который пересекал проезжую часть на электросамокате. В результате самокат врезался в машину.

По информации донской Госавтоинспекции, мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото: ГАИ РО.
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