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В Ростове аварийное дерево наклонилось над многоэтажкой

В Ростове аварийное дерево наклонилось над многоэтажкой
В Ростове-на-Дону аварийное дерево может упасть на многоэтажку. Снимки с места горожане опубликовали 21 марта на сайте Благоустройства.

По словам местных жителей, растение нависло на окна квартир на 2-й Краснодарской, 149/1. На снимках видно, что дерево наклонилось над домом и вот-вот упадет. Жильцы опасаются, что вскоре оно окончательно рухнет.

- Дерево уже лежит на доме и скоро упадет. Просим принять незамедлительные меры, - написали ростовчане.

Не исключено, что при падении растение повредит окна хозяев квартир. Тогда ростовчанам придется потратить деньги на ремонт. Также дерево может упасть на пешеходов.
Фото: Благоустройство
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