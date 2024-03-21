В Ростове аварийное дерево наклонилось над многоэтажкой

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону аварийное дерево может упасть на многоэтажку. Снимки с места горожане опубликовали 21 марта на сайте Благоустройства.По словам местных жителей, растение нависло на окна квартир на 2-й Краснодарской, 149/1. На снимках видно, что дерево наклонилось над домом и вот-вот упадет. Жильцы опасаются, что вскоре оно окончательно рухнет.- Дерево уже лежит на доме и скоро упадет. Просим принять незамедлительные меры, - написали ростовчане.Не исключено, что при падении растение повредит окна хозяев квартир. Тогда ростовчанам придется потратить деньги на ремонт. Также дерево может упасть на пешеходов.