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Сразу две легковушки сгорели в Ростовской области во время ремонта

Сразу две легковушки сгорели в Ростовской области во время ремонта

Сразу две легковушки сгорели в Ростовской области во время ремонта. Оба случая произошли 21 июля неподалеку от Таганрога.

Первый случай произошел в селе Петрополье Матвеево-Курганского района. Владелец "ВАЗ 2107", занимаясь ремонтом, проявил неосторожность с огнем во время перекура, что спровоцировало пожар. Пламя мгновенно охватило транспортное средство. В тушении участвовали четверо пожарных и одна спецмашина. К счастью, обошлось без пострадавших.

Второй инцидент имел место в селе Беглица Неклиновского района. "Москвич 2141" внезапно загорелся в процессе ремонтных работ. Для ликвидации огня потребовались шесть пожарных и две единицы пожарной техники.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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