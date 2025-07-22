Ростовчанку наградили званием «Мать-героиня» за рождение и воспитание 18 детей

Фото: Правительство РО

Жительницу Ростова Надежду Осяк наградили званием «Мать-героиня» за рождение и воспитание 18 детей. Это высшая награда для женщин с десятью и более детьми.Надежда и ее муж Иван женаты 42 года и вырастили 18 детей. У них 61 внук, и скоро будет еще четверо. Одна из их дочерей воспитывает 10 детей в Волгодонске.Глава семьи служит в Церкви Христовой более 30 лет. Надежда много лет помогает многодетным семьям и продвигает семейные ценности.В 2009 году их семья получила орден «Родительская слава», а в 2011 году им подарили микроавтобус от региона.