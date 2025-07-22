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Ростовчанку наградили званием «Мать-героиня» за рождение и воспитание 18 детей

Ростовчанку наградили званием «Мать-героиня» за рождение и воспитание 18 детей
Жительницу Ростова Надежду Осяк наградили званием «Мать-героиня» за рождение и воспитание 18 детей. Это высшая награда для женщин с десятью и более детьми.

Надежда и ее муж Иван женаты 42 года и вырастили 18 детей. У них 61 внук, и скоро будет еще четверо. Одна из их дочерей воспитывает 10 детей в Волгодонске.

Глава семьи служит в Церкви Христовой более 30 лет. Надежда много лет помогает многодетным семьям и продвигает семейные ценности.

В 2009 году их семья получила орден «Родительская слава», а в 2011 году им подарили микроавтобус от региона.
Фото: Правительство РО
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