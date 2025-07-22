В СИЗО Ростовской области оставили подозреваемого в использовании рабского труда

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области суд 17 июля еще на один месяц продлил меру пресечения Раджу Л. Как сообщает портал DonDay со ссылкой на Аксайский районный суд, его оставили под стражей до 20 августа.По данным следствия, Радж Л. несколько месяцев удерживал людей на ферме в Аксайском районе. У пленников не было связи и документов. Их заставляли бесплатно работать на полях недалеко от хутора Слава Труда. Питание было скудным, а за неповиновение их могли избить.23 октября 2024 года Раджу Л. задержали. Его обвинили в использовании рабского труда. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.